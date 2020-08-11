Вышел трейлер фантастического сериала с Хилари Суэнк "Вдали"

Фантастическая многосерийная драма Netflix "Вдали" (Away) обзавелась полноценным трейлером.

В главной роли - дважды лауреат "Оскара" Хилари Суэнк. Она играет американскую астронавтку Эмму Грин, гордо возглавившую интернациональную команду - включая русского Мишу - первой пилотируемой миссии на Марс.

В процессе которой то и дело возникают разного рода технические тернии. Плюс отважные герои тоскуют по Земле и оставшимся на ней родным. С которыми тоже не всегда всё слава богу.

Среди создателей сериала - Джессика Голдберг ("Путь" с Аароном Полом), Дэвид Бойд ("Водолей") и лауреат "Оскара" Эдвард Цвик.

Релиз - 4 сентября.