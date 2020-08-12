15-летний Пиняев забил первый гол за "Чертаново" в ФНЛ

Пятнадцатилетний футболист клуба ФНЛ "Чертаново" Сергей Пиняев забил первый мяч в карьере в этом турнире. Это произошло во встрече третьего тура первенства ФНЛ против "Иртыша". Матч завершился победой столичного клуба 2:1. Пиняев стал автором второго, победного гола своей команды. Теперь на счету Пиняева в ФНЛ гол и две передачи.

Ранее стало известно, что 15-летний Пиняев вошел в десятку самых дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения. Рассчитали стоимость игроков на портале Transfermarkt. Сообщается, что сейчас цена россиянина составляет 200 тысяч евро.

Пиняев хорошо известен за пределами России. Он уже побывал на стажировке в "Манчестер Юнайтед", где оставил благоприятное впечатление.