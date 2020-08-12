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12.08.2020 20:39
Рубрика: Спорт

15-летний Пиняев забил первый гол за "Чертаново" в ФНЛ

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пятнадцатилетний футболист клуба ФНЛ "Чертаново" Сергей Пиняев забил первый мяч в карьере в этом турнире. Это произошло во встрече третьего тура первенства ФНЛ против "Иртыша". Матч завершился победой столичного клуба 2:1. Пиняев стал автором второго, победного гола своей команды. Теперь на счету Пиняева в ФНЛ гол и две передачи.

Фото: AP / Daniel Cole
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Ранее стало известно, что 15-летний Пиняев вошел в десятку самых дорогостоящих футболистов мира 2004 года рождения. Рассчитали стоимость игроков на портале Transfermarkt. Сообщается, что сейчас цена россиянина составляет 200 тысяч евро.

Пиняев хорошо известен за пределами России. Он уже побывал на стажировке в "Манчестер Юнайтед", где оставил благоприятное впечатление.

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