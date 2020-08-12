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12.08.2020 18:05
Рубрика: Легковые авто

Hyundai тестирует крошечный кроссовер

Текст: Юрий Зубко
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Кроссоверов мало не бывает, вот и в компании Hyundai решили, что им нужен еще один - на этот раз для европейского рынка. Фотошпионам впервые удалось снять на тестах модель, которая будет базироваться на платформе хэтчбека i20.

Фото: www.carscoops.com
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В отличие от предыдущего i20 Active, который был просто приподнятой версией обычного хэтчбека с добавленными пластиковыми крыльями, маленький кроссовер Hyundai, как ожидается, получит свой собственный уникальный кузов.

На шпионских снимках, которое разместило издание Carscoops.com, заметно сходство автомобиля с обычным i20. Особенно спереди. Но задняя часть выглядит совершенно по-другому, с более длинной крышей. Изменились и задние фонари, ниже расположены дополнительные блоки фонарей, вмонтированные в бампер.

Фото: www.carscoops.com

Салон машины копирует интерьер i20. Автомобиль унаследовал приборную панель, а также сенсорный дисплей мультимедийного комплекса с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Маленький кроссовер получит только передний привод. Он разделит двигатели с i20. Речь идет о 1,0-литровом бензиновом моторе T-GDI, который предлагается с двумя вариантами форсировки - 100 л. с. и 120 л. с.- в сочетании с мягкой гибридной 48-вольтовой системой. Коробка передач - как шестиступенчатая механика, так и семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

Новый SUV окажется компактнее Kona, который сейчас предлагается в Европе. Ожидается, что корейцы представят новинку до конца года. В России такой кроссовер вряд ли стоит ждать.

Фото: www.carscoops.com
#Hyundai