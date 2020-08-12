Кравчук не поддержал формулировку об "особом статусе" для Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кравчук не согласен с введением понятия "особый статус" для Донбасса, который обсуждают члены трехсторонней контактной группы, и предлагает заменить его на "особый режим административного управления". Эта формулировка, по его мнению, соответствует украинскому законодательству. Напомним, что Кравчук сменил на посту делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму, еще одного экс-президента республики.

"Мы предлагаем вместо общего понятия "особый статус" внести другие понятия, в частности, я так вижу это все. Закон Украины, который готовится и уже почти готов, по вопросам, касающимся Донбасса, войны на Донбассе и мира на Донбассе, мы просим понять нас и учесть такую формулировку - "особый режим административного управления ", - передает РИА Новости слова Кравчука.

Представители ЛНР и ДНР не согласились с предложением Кравчука, считая отказ от особого статуса отходом от Минских соглашений.

"Постоянный характер особого статуса дополнительно подкреплен подписанным в октябре прошлого года текстом "формулы Штайнмайера", - подчеркнул глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, слова которого проводит ТАСС.