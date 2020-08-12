Минздрав: Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех

Вакцинация от коронавируса будет добровольной для всех, в том числе для медиков. Об этом на брифинге, посвященном первой зарегистрированной вакцине от коронавируса, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Первые партии вакцины от коронавируса будут направлены медикам. Около 20 процентов медиков в России имеют иммунитет к COVID-19, отметил министр.

Первые партии вакцины будут выпущены в течение двух недель. Также Мурашко подчеркнул тот факт, что производство будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.

Сейчас ведется разработка специального приложения для тех, кто сделал прививку от коронавируса. Привитые от коронавируса смогут фиксировать в нем свое самочувствие.

Напомним, накануне Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - она получила название "Спутник V". "Она формирует устойчивый иммунитет и прошла все необходимые проверки", - заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Данная вакцина основана на двух векторах - особых частицах, которые доставляют в организм необходимую часть генома коронавируса SARS-CoV-2. Такой подход обеспечивает большую эффективность препарата.

Видео: RT