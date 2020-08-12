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12.08.2020 21:44
Рубрика: Власть

Над Черным морем опять обнаружен самолет-разведчик ВВС США

Текст: Иван Петров

В среду российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря обнаружили приближающиеся к госгранице РФ две неопознанные воздушные цели. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Российской Федерации.

Истребитель Су-27 отогнал самолеты-разведчики США от границы России

"Для их опознания и отождествления в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне Южного военного округа. Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - рассказали в НЦУО.

Отмечается, что после разворота самолетов ВВС и ВМС США от нашей границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

При этом весь полет истребителя Су-27 проходил "строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

"Нарушения государственной границы РФ американскими самолетами допущено не было", - заключили в НЦУО.

Отметим, что в последнее время значительно увеличилось число похожих инцидентов.

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