Неубиваемая: Lada Vesta пробежала почти 300 тысяч км в такси

Авторы канала на Youtube K-Power рассказали о Lada Vesta, которая откатала в такси почти 300 000 километров. Владелец впервые привёз свой красный седан в сервис на капитальный ремонт двигателя ВАЗ-21129.

Несмотря на жёсткие условия эксплуатации, автомобиль 2016 года выпуска оказался в приемлемом виде и не принёс каких-либо серьёзных проблем.

Загнать Lada Vesta в автосервис пришлось из-за проблем с заводским сцеплением и прикипанием свечи в третьем цилиндре. Вместе с этим было решено провести капремонт мотора - расточить головку блока цилиндров и поставить "безвтыковые" поршни.

Фото: скриншот с youtube.com

"Пока владелец "корейца" капиталит мотор второй или третий раз, владелец "Весты" всего лишь должен поменять сцепление", - подметил сотрудник автомастерской.

Отмечается, что на пробеге в 50 тысяч км Lada Vesta снарядили газобаллонным оборудованием. Помимо этого, в машине удалили катализатор, установив вставку Stinger 4-1. Но вскоре она развалилась и пришлось поставить пустую "банку". Всё это время Lada Vesta бегала с программой Евро-2, с которой не производится продувка бензобака и отключены все лямбды. 1,6-литровый "атмосферник" оказался неубиваемым. Он смог проработать без капитального ремонта 295 204 километров.

В 106-сильном агрегате ВАЗ-21129 применяются чугунный блок цилиндров, ремень газораспределительного механизма (ГРМ), а с 2018 года "безвтыковые" поршни. Под ремень ГРМ может попадать песок, из-за которого изнашиваются шестерни распредвала и коленвала.

Как подчеркнул специалист, вазовский мотор значительно надёжнее корейских агрегатов, а также менее проблемный в сравнении с бензиновым 1,8-литровым двигателем ВАЗ-21179, который полностью так не избавился от "масложора". "Атмосферники" Kia и Hyundai с алюминиевым блоком и цепным приводом газораспределения склонны к появлению "задиров" в цилиндрах.

Фото: скриншот с youtube.com

Напомним, на российском рынке Lada Vesta также предлагается с двигателем Renault H4M объёмом 1,6 литра (113 л.с.) и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E. Цены на Vesta в кузове седан лежат в диапазоне от 653 900 до 973 900 рублей.