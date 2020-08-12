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12.08.2020 12:24
Рубрика: Легковые авто

Новый BMW M5 станет 1000-сильным электрокаром

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: www.carmagazine.co.uk Фото: www.carmagazine.co.uk
Фото: www.carmagazine.co.uk

Британский журнал Car, ссылаясь на внутренние документы компании BMW, поведал интересные подробности о суперседане M5 следующего поколения.

Фото: скриншот с youtube.com
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Для начала нужно сказать, что старт продаж нового BMW 5-Series намечен на конец 2023-го, и уже известно, что автомобиль получит заводской индекс G60. Модель M5 дебютирует годом позже, и, как ожидается, будет предлагаться в двух версиях: подзаряжаемый гибрид и полностью электрическая модификация.

Гибридная версия получит ту же силовую установку, что и грядущий BMW X8M: бензиновый V8 в сочетании с электродвигателями смогут передавать на колеса до 750 л.с.. Полностью электрический M5 разделит технологии с моделями i4 (электрический седан) и iNext (кроссовер), но, разумеется, будет гораздо мощнее. Сюда баварцы поставят целых три электродвигателя мощностью по 250 кВт: один спереди, два сзади. В сумме такое трио выдает мощность 750 кВт, то есть 1000 л.с.! По расчетам конструкторов, до 100 км/ч BMW M5 будет разгоняться не более, чем за 2.9 секунды. Прогнозируемый запас хода по европейскому циклу WLTP составит 700 километров.

Казалось бы, потрясающие характеристики, но скоро будет готова и трехмоторная Tesla, которая, как ожидается, легко заткнет баварскую новинку за пояс. Комментируя сложившуюся ситуацию, неназванный сотрудник BMW признался журналистам Car, что компания слишком поздно начала разработку электромобилей и систем автономного управления, и теперь вынуждена догонять конкурентов. По его словам, в среднесрочной перспективе главным преимуществом баварских машин будет плавность хода, управляемость и держание дороги.

#BMW