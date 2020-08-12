"Передо мной будет зона смерти. Каждый раз, когда Хабиб будет попадать в нее, он будет чувствовать смертельную угрозу, - слова Гэтжи телеканал ESPN привел в посте в "Инстаграме". - Это то, что получается у меня лучше всего: устраивать в октагоне мясорубку и крушить автомобили".

Нурмагомедов оценил кровожадную стратегию соперника. Но в своих высказываниях был сдержан.

"Супер, мне нравятся его слова и самоуверенность. Наш бой обещает стать лучшим поединком года. У меня есть что показать миру", - написал Хабиб в комментариях под постом.

Напомним, что бой Нурмагомедова и Гэтжи перенесли с сентября на октябрь. Однако с местом глава UFC Дана Уайт пока не определился. В качестве одного из основных вариантов рассматривается площадка в Абу-Даби.