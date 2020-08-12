Почему не стоит открывать окна во время движения на автомобиле

Ученые из Университета Суррея (Великобритания) провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, насколько пригоден для дыхания воздух в дорожных пробках, может ли его очистить салонный фильтр автомобиля, и когда нужно включать систему рециркуляции воздуха.

Для исследования были выбраны 10 крупных городов с самыми серьезными пробками в Азии, Южной Америке и Африке, в том числе Гуанчжоу (Китай), Сан-Паулу (Бразилия) и Каир (Египет). Ученые разместили в салонах машин датчики для измерения содержания в воздухе твердых частиц, и выезжали на дорогу три раза в день.

Оказалось, что утром - в пробках - воздух в салоне автомобиля с открытыми окнами в 10 раз грязнее, чем во время поездки по тому же маршруту, но в дневное время, когда на дорогах спокойный траффик. Если закрыть окна и включить вентиляцию, содержание твердых частиц в воздухе снижается в два с половиной раза. А если включить систему рециркуляции, то воздух станет чище в четыре раза. Еще один важный момент: львиная доля загрязнений во время поездки проникает в салон на протяжении трети маршрута, то есть, хотя бы на проблемных участках лучше включать рециркуляцию.

Также ученые выяснили, что салонный фильтр автомобиля, как правило, задерживает лишь крупные частицы загрязнений, витающие в воздухе. Мелкие же просачиваются через сито фильтра и попадают в легкие человека. Тут следует сказать, что по данным Всемирной организации здравоохранения от загрязнения воздуха ежегодно в мире умирает около семи миллионов человек. Считается, девять из десяти людей дышат воздухом с высоким уровнем загрязнителей, ну а про качество воздуха в пробках говорить даже не будем.

Выводы ученые сделали вполне очевидные: нужно уменьшать количество автомобилей на дорогах и делать их более экологичными. Водителям советуют воздержаться от поездок в час пик и пользоваться кондиционерами. Автопроизводителям стоит озаботиться улучшением салонных фильтров.