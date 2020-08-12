Почему за багажник на крыше автомобиля начали штрафовать

Еще несколько лет назад закрепить на крыше автомобиля рейлинги и перевозить на них груз не было проблемой, услугу по установке дополнительного багажника оказывали многие мастерские. Теперь подобная модернизация вызывает у инспекторов ГИБДД вопросы.

Дело в том, что с начала этого года в силу вступили новые требования Технического регламента Таможенного союза, пишет aif.ru. Любые конструктивные изменения автомобиля, согласно этому документу, должны согласовываться в ГИБДД и специальных лабораториях. Нельзя самостоятельно ставить не только багажник, но и нештатный фаркоп, изменять фары.

Без процедуры регистрации этих изменений машина будет считаться непригодной к эксплуатации. За это грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ. Кроме того, инспектор ГИБДД не только выпишет штраф, но и попросит демонтировать багажник.

Штатных багажников это правило не касается. Они продаются с готовым комплектом документов и прошли необходимую сертификацию. Главное, следить за количеством перевозимого на крыше груза. Как правило, производитель устанавливает лимит в 100 кг. Больший вес меняет центр тяжести автомобиля, падает управляемость.