Еще будучи профессиональным игроком, Широков то и дело попадал в скандалы. То он покажет средний палец фанатам "Зенита", то оскорбит болельщиков "Спартака", то устроит драку в сборной во время чемпионата Европы-2016. Но история с избиением рефери стоит особняком. Ведь в отличие от драки с Денисом Глушаковым в стане национальной команды этот эпизод попал на видео. И теперь Широков из-за своей несдержанности рискует многое потерять.

Как ранее сообщил комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев, телеканал, на котором Роман работал в качестве эксперта, отстранил его от эфиров. "И совершенно справедливо", - считает Губерниев. Не поспоришь.

Осудили Широкова и многие бывшие игроки, а также Российский футбольный союз (РФС). В организации осудили поведение экс-игрока сборной и подчеркнули, что готовы помочь Данченкову как с восстановлением после случившегося, так и с дальнейшей карьерой.

- Департамент судейства и судейский комитет организации осуждает физическое воздействие на арбитра со стороны участников игры. Надеемся, что виновные в подобном понесут адекватное наказание. Никита Данченков входит в список ассистентов на матчи ПФЛ. РФС готов оказать ему всю необходимую поддержку по реабилитации и восстановлению, - отметили в РФС.

Сам Данченков, по словам главы Московской коллегии судей по футболу Сергея Французова в интервью ТАСС, обратился в полицию. "Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по рефери, но и по репутации всего российского судейского корпуса", - сказал Французов.

Между тем

Столичная полиция объявила о начале проверки по заявлению арбитра Никиты Данченкова об избиении его Романом Широковым. В обычном формате такая проверка занимает месяц. Как объяснили корреспонденту "РГ" в полицейском ведомстве, "проводится проверка на наличие признаков состава преступления". После окончания проверки полиция примет решение - возбуждать уголовное дело или отказать.

Формально все признаки состава преступления, как говорится, на лицо, и инцидент видела вся страна. Судя по картинке, Широкова вполне реально привлечь к уголовной ответственности по двум статьям - "побои" либо "хулиганство". Это уже решит полиция. Но все зависит от степени телесных повреждений и как они могут отразиться на его жизни в дальнейшем. Если медики скажут, что синяк пройдет без последствий, это может закончиться и административным наказанием в районе до 10 тысяч рублей. Если от удара, предположим, повреждена сетчатка глаза - это совсем другое. Если речь пойдет о потере трудоспособности, то кроме материальной расплаты, можно говорить и о более суровом уголовном наказании, вплоть до обязательных работ или сроке.