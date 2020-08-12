Правительство увеличит число получателей горячего питания в школах

"Распределим 22 миллиарда рублей на эти цели в текущем году и сможем обеспечить возможность предоставления горячего питания с привлечением федеральных средств гораздо большему числу детей, чем планировали ранее", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Планировалось, что субсидия станет предоставляться только тем регионам, в которых все школы без исключения могут с нового учебного года организовать горячее питание для детей.

"Таким образом, регионы, где лишь несколько школ не успели подготовить, могли остаться без федеральной поддержки. Мы считаем это несправедливым", - подчеркнул глава правительства.

Кабинет министров предложил, чтобы уже сейчас федеральные средства могли получить все школы, где есть возможность организовать питание детей, и президент эту инициативу поддержал.