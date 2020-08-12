Четыре станции Сокольнической линии метро закроют с 15 по 19 августа

Четыре станции закроют на "красной ветке" столичной подземки с 15 по 19 августа. Для пассажиров не будут работать станции "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Как отметили в пресс-службе, эти станции будут работать по обычному режиму 14 августа и закроются в час ночи 15 августа. В следующий раз станции откроют двери для пассажиров лишь утром 20 августа. Во время перерыва в работе станций специалисты продолжат установку современного бесстыкового пути. Как уточняется, к концу августа планируется произвести сварку почти 1,2 тыс. стыков на 15 км пути.

На время закрытия станций будет пущен бесплатный маршрут "КМ", который будет делать остановки возле закрытых станций метро. Также пассажиры смогут воспользоваться маршрутами наземного транспорта.