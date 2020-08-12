Строительство последних двух участков Северо-Восточной хорды - от Открытого до Ярославского шоссе и от Дмитровского до Ярославского шоссе - завершено более чем на 50 процентов. Этот отрезок станет частью 35-километровой трассы, которая в 2022 году соединит юго-восток столицы с северо-западом, сделав движение по городу быстрее и комфортнее. О том, как продвигается масштабный проект, рассказал журналистам руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Протяженность Северо-Восточной хорды - 35 км, а с развязками и съездами - 106 км. Строительство магистрали ведется поэтапно. Шесть первых участков протяженностью 25 км уже готовы. В настоящее время работы идут на двух оставшихся отрезках. "Работы на участке от Открытого до Ярославского шоссе выполнены на 60 процентов. На 8,3-километровом участке расположились пять эстакад протяженностью 2,4 км: эстакада основного хода, эстакада левоповоротного съезда с Ярославского шоссе на СВХ, а также три съезда на проспект Мира в сторону области. Сейчас завершаем монтаж опор, активно ведем работу по монтажу металлических конструкций, практически завершили вынос инженерных коммуникаций", - уточнил Рафик Загрутдинов.

Еще один участок хорды - от Ярославского до Дмитровского шоссе - самый сложный. По словам главы департамента, он насыщен инженерными коммуникациями, включает в себя 10 мостов и эстакад, в том числе и одну из крупнейших в столице длиной 2,4 км. "Приходится перекладывать огромное количество инженерных сетей, а кое-где и железнодорожных путей. Все работы происходят без остановок движения автомобилей и поездов. На этом участке работы выполнены более чем наполовину", - добавил он.

Когда работы на всех участках будут завершены, Северо-Восточная хорда сократит нагрузку на МКАД, Третье транспортное кольцо и вылетные магистрали севера и востока Москвы. По ней с платной трассы М-11 "Москва - Санкт-Петербург" можно будет добраться до района Вешняки. В дальнейшем хорду свяжут и с новой строящейся дорогой М-12 "Москва - Нижний Новгород - Казань". "Хорда даст существенное снижение перепробега. Практически свяжет все вылетные магистрали между шоссе Энтузиастов и Дмитровским шоссе. По нашим расчетам, перепробег сократится на 20 процентов", - отметил Рафик Загрутдинов. По его словам, для автомобилистов в "Яндекс.Картах" появится 150-200 новых маршрутов.