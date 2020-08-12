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Рубрика: Происшествия

Останется в СИЗО

Суд не стал отменять арест Михаилу Абызову
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Первый апелляционный суд Москвы признал законным продление ареста бывшему министру открытого правительства Михаилу Абызову.

Ранее Мосгорсуд продлил срок содержания в СИЗО Абызова и других фигурантов дела до 25 сентября. Рассмотрев жалобу защиты, апелляционный суд признал законным продление меры пресечения Абызову, а также экс-главе компании "Региональные электрические сети" Сергею Ильичеву, бывшему гендиректору "Ру-ком" Николаю Степанову, председателю совета директоров "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову, замгендиректору группы "Ру-ком" Русакову и директору по экономике и финансам компании "РЭМиС" Галине Фрайденберг.

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Михаил Абызов был задержан в конце марта 2019 года. Экс-министру предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов. Всего против Абызова расследуется три уголовных дела. Так, по первому делу Абызова с соучастниками обвиняют в похищении в 2011-2014 годах 4 млрд рублей у "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей" и выводе из за рубеж. Второе дело касается незаконной предпринимательской деятельности и заработанных министром 32, 5 млрд рублей, осевших в кипрских офшорах. Третье уголовное дело расследуется по факту создания Абызовым преступной группы, мошенничества и отмывания преступных доходов.

На прошлой неделе Генпрокуратура направила в суд иск о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний в доход государства денег на общую сумму 32,5 млрд рублей. Речь идет о незаконном доходе, который получил экс-министр после продажи акций ОАО "СИБЭКО".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова

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