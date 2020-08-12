Вильфанд: Четверг станет самым холодным днем недели в Москве

В Москве на этой неделе самым холодным днем станет четверг. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что будет провал в температуре.

Это связано с прохождением холодных воздушных масс, приходящих в столицу из полярных регионов, пишет ТАСС. По словам метеоролога, в среду днем в Москве ожидается +16-18 градусов, в четверг будет +15-17, в пятницу - 16-18 градусов тепла.

Ранее Вильфанд рассказал, когда закончится "волна холода" в европейской части России. Это произойдет в следующий вторник, 18 августа. Температура воздуха начнет повышаться и приблизится с своим нормальным значениям, будет выше 20 градусов.