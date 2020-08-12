"Волна холода" в европейской части России закончится на следующей неделе

"Волна холода" закончится на европейской территории России в следующий вторник, 18 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Пока, по его словам, на прогностических схемах "провал, волна холода, ложбинные значения в графике температуры", - цитирует ТАСС. Со следующей недели температура воздуха начнет повышаться и приблизится с своим нормальным значениям, будет выше 20 градусов.

Однако ожидать жаркой погоды в ближайшее время не стоит, температурный фон будет на 1-1,5 градуса ниже нормы. "Будет нормальная августовская погода", - отметил синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили, что с середины этой недели в Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах установится погода, характерная для сентября. Температура воздуха будет ниже нормы на 3-4 градуса.