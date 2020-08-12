Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации

Заседание по делу актера Михаила Ефремова, который, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил смертельное ДТП, отложено на 18 августа в связи с его госпитализацией. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Преснеского суда Москвы Лела Кокая.
Во время короткого заседания в среду судья Елена Абрамова сообщила, что суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова. По ее словам, в дальнейшем, если не будут установлены медицинские препятствия, заседания продолжатся в прежнем режиме.
Присутствовавший в суде Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, не смог ответить журналистам на вопрос о состоянии здоровья актера, сказав лишь, что выезжает к нему. Днем ранее артисту стало плохо в начале заседания. Ефремова вынесли из суда на носилках, после чего скорая увезла его в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.