Заседание по делу Ефремова отложено на 18 августа из-за его госпитализации

Во время короткого заседания в среду судья Елена Абрамова сообщила, что суд направил запрос в Боткинскую больницу для того, чтобы уточнить диагноз Ефремова. По ее словам, в дальнейшем, если не будут установлены медицинские препятствия, заседания продолжатся в прежнем режиме.

Присутствовавший в суде Эльман Пашаев, адвокат Ефремова, не смог ответить журналистам на вопрос о состоянии здоровья актера, сказав лишь, что выезжает к нему. Днем ранее артисту стало плохо в начале заседания. Ефремова вынесли из суда на носилках, после чего скорая увезла его в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт.