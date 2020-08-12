Осужден пассажир, устроивший дебош в самолете Новосибирск - Хабаровск

Жителю Новосибирска, нарушавшему спокойствие в самолете, летевшем в Хабаровск 2 декабря прошлого года, вынесли приговор за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство на воздушном транспорте, связанное с сопротивлением иным лицам, пресекающим нарушение общественного порядка). Суд наказал его двумя годами лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Напомним, что мужчина 1982 года рождения был пьян и начал оскорблять других пассажиров и членов экипажа. Так женщину, сидевшую на соседнем с ним кресле, он оскорблял нецензурными словами и бросал в нее вещи. А, когда его попытался утихомирить бортпроводник, сопротивляясь грубо схватил его за руки.

"Суд взыскал с осужденного в пользу пассажирки 80 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда", - сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры

Приговор пока не вступил силу.