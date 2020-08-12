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12.08.2020 15:53
Рубрика: Происшествия

Татарстанцу за насилие над грудной дочкой запросили 14 лет колонии

Текст: Олег Корякин (Казань)

В Бугульминском городском суде состоялось очередное заседание по делу о сексуальном насилии отца над полуторагодовой дочерью. Гособвинитель запросил для обвиняемого 14 лет колонии строгого режима. Напомним, ранее в этом же суде мужчина был оправдан. Но этот вердикт вызвал широкий общественный резонанс.

Предыстория такова - в октябре 2020 года врачи скорой помощи Бугульмы приехали по частному вызову на дом. Здесь они обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая находилась с отцом. В больнице гинеколог зафиксировал травмы, свидетельствовавшие об изнасиловании.

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В отношении отца было возбуждено уголовное дело. Однако местный суд посчитал, что у обвиняемого не было "прямого умысла" совершать насилие. После того, как СМИ сделали это решение достоянием общественности, начался новый виток в деле.

Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. В итоге Верховный суд РТ отменил скандальное решение и отправил дело на новое рассмотрение.

После того, как сегодня на прениях гособвинитель запросил 14 лет лишения свободы, в судебном заседании объявили перерыв до 9 часов 13 августа.

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