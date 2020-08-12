Жителя Башкирии арестовали за подготовку теракта

Житель Нефтекамска, который планировал поджечь здание городской администрации, арестован на два месяца. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Башкирии.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступлений по статьям "Террористический акт" и "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Напомним, нефтекамца задержали в момент приготовления к преступлению. По данным следствия, мужчина планировал устроить митинг, привлечь других людей к протестам и поджечь здание городской администрации при помощи самодельного зажигательного устройства. Из дома обвиняемого помимо компьютера и средств связи изъяли видеозаписи изготовления и предварительных испытаний зажигательных смесей.