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12.08.2020 20:37
Рубрика: Общество

Линия Жукова

Инвалид в суде отстоял свое право отказаться от части услуг в социальном учреждении
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 179(8233)
Заельцовский районный суд защитил жильца Новосибирского дома ветеранов Александра Жукова - администрация требовала взыскать с него огромные деньги. Первоначально сумма иска к инвалиду, который получает пенсию в восемь тысяч, превышала полмиллиона рублей, затем была снижена до 186 тысяч. Однако представители дома ветеранов так и не смогли объяснить суду, за что именно пенсионер должен заплатить.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Абсурдная тяжба дома ветеранов с жильцом продолжается уже несколько лет. И с каждым годом становилась все абсурднее. "РГ" не раз писала об этом конфликте. В 2017 году, казалось бы, в ней была поставлена точка: апелляционная инстанция (Новосибирский областной суд) разложила все по полочкам и подтвердила право получателя социальных услуг платить только за то, что ему нужно. То есть - на конкретном примере - если Александр Жуков в доме ветеранов пользуется только жилым помещением и парикмахерской, его нельзя заставить платить еще и за еду в столовой (куда он не ходит) и за прочие "радости жизни" в казенном учреждении вроде глажки белья.

Фото: Татьяна Кравченко
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Это решение вступило в законную силу, однако так и не убедило ни администрацию дома ветеранов, ни региональное министерство труда и социального развития. Здесь ссылаются на приказ регионального министра Ярослава Фролова. Этот документ гласит, что в стационаре пожилым людям оказывают не много разных услуг, а единый комплекс, дробить который нельзя.

То есть, проще говоря, ты можешь не ходить в столовую и в медпункт, а заплатить за это - будь любезен. При этом стоимость комплекса услуг для всех постояльцев разная. Потому что она рассчитывается из размера пенсии каждого жильца -75 процентов отдай. Вот тебе и весь комплекс.

То, что это как минимум странно, в частных беседах с "РГ" не раз признавали сотрудники разных правоохранительных органов. Но официальной реакции на такой способ начисления платы нет до сих пор. И, очевидно, не будет: стало быть, нормально, что никогда не работавший инвалид платит за "комплекс" одну сумму, а воевавший в горячих точках военный пенсионер - совсем другую, и гораздо больше.

Подавая в марте этого года очередной иск к Жукову, в доме ветеранов не располагали сведениями о размере его пенсии. Поэтому насчитали инвалиду долг с марта 2017-го по июнь 2020-го в 527 882 рубля 48 копеек - якобы "из фактических расходов".

Закон гласит: платить обитатель богадельни должен только за те услуги, которые он фактически получил

Узнав, сколько получает Жуков от государства, поумерили аппетит - 75 процентов его пенсии за три с лишним года это всего 186 тысяч рублей. Но суд потребовал от истцов одного: перечня фактически оказанных Жукову услуг и их стоимости. Такого документа у дома ветеранов за несколько месяцев так и не появилось. И немудрено.

Фото: iStock
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Зато соцучреждение предоставило суду другую любопытную бумагу. Про услуги, которые якобы получил Жуков. Но про расценки на них тут нет ничего. Зато перечислены траты на содержание дома ветеранов из бюджета и внебюджетных поступлений. Зарплата персоналу: 37 миллионов за шесть месяцев 2020 года. Приобретение материальных запасов - 11 миллионов. Коммунальные услуги: почти три миллиона. Итого затрат - 56 миллионов с лишним, делим это на 400 постояльцев, получаем 20 тысяч с небольшим в месяц на каждого. Вот, видимо, в этот котел и должен внести свою лепту бедный Жуков. Помочь, так сказать, государству содержать соцучреждение.

А что же закон? А закон говорит совсем о другом. Платить обитатель богадельни должен только за те услуги, которые он фактически получил. По определенным расценкам. И плата эта не должна превышать 75 процентов его дохода. Чувствуете разницу?

Зарплата персоналу тут вообще ни при чем. И главное, как сказано в решении суда, закон дает получателю социальных услуг на отказ от их получения - пункт 4 статьи 9 ФЗ N 442 "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (нормативный акт называем специально для регионального Министерства труда и соцразвития а также администрации дома ветеранов). Так что никакой задолженности за якобы выставленные для него в столовой обеды у Александра Жукова, давным-давно написавшего отказ от питания, нет.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
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Суд признал, что Жуков вполне законно живет в доме ветеранов на основании договора, заключенного еще в 2013 году, и платит за проживание и стрижки по тарифам 2011 года. И его нельзя за это выселить (такие попытки были, подавался соответствующий иск).

Надо сказать, что примеру Жукова в доме ветеранов хотели бы последовать многие, но, увы, у них пока не получается. Не хватает сил для борьбы. Жуков не боится давления и не подписывает договоры с навязанными услугами - а большинство жильцов на такое не способны. Кроме того, он грамотно подходит к защите своих прав, нашел юриста - Арслана Исангулова, который берет с него приемлемую плату.

Но Жуков своим "особым" положением не гордится - наоборот, верит, что наступят такие времена, когда старикам не надо будет драться за свои копейки с домом ветеранов. Все будет прозрачно и по закону.

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