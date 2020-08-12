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12.08.2020 17:11
Рубрика: Общество

В российском регионе начнут эксперимент по доставке грузов дронами

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томская область стала первым в России регионом, где начнутся эксперименты по доставке грузов беспилотниками.

В течение нескольких лет в Томской области будет тестироваться применение беспилотных летательных аппаратов, позволяющих перевозить грузы массой до 500 килограммов.

- До конца года нам предстоит разработать и согласовать с Минэкономразвития России дорожную карту, а с начала 2021 года приступить к самому эксперименту, - сообщает заместитель губернатора по экономике Томской области Андрей Антонов.

Фото: www.vk.com/avtoros_info
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В следующем году в регионе начнет действовать особый правой режим. Он предполагает упрощенное применение законов, регулирующих использование беспилотников. В дальнейшем эта правовая основа будет масштабирована на всю страну.

В Томске планируют перевозить два типа грузов: социальные и промышленные. Грузовые беспилотники будут доставлять их на территории, где есть проблемы с транспортной доступностью.

Этой весной томские ученые уже провели успешные испытания по доставке беспилотником медикаментов и образцов для анализов из отдаленных населенных пунктов региона. Дрон транспортировал термоконтейнер с образцами для проведения анализов через реку Обь. Испытания подтвердили возможность быстрой доставки лекарств и биоматериала без нарушения их сохранности.

В перспективе способ доставки жизненно важных грузов с помощью дронов будет использоваться на постоянной основе. Ведь в межсезонье во многие сибирские села добраться обычным транспортом крайне сложно.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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