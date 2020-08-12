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12.08.2020 18:11
Рубрика: Культура

Кинокомпаниям возместят треть расходов на съемки в Мурманской области

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

В Мурманской области запущена система субсидий на производство национальных фильмов, которые будут сниматься на территории Кольского полуострова. До 7 сентября кинокомпании могут подать заявку на предоставление субсидии и возместить до 30 процентов расходов на съемки кинолент в Заполярье.

Фото: iStock
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- Кольский полуостров и раньше был интересен кинематографистам, но развитию киноиндустрии в регионе уделялось недостаточно внимания, - отметила заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева на встрече с участниками проекта "Место съемки - Мурманская область". - Поэтому в декабре 2019 года был принят закон о поддержке кинематографа на территории региона. Мы создали кинокомиссию и центр развития кинопроизводства для помощи приезжающим съемочным группам.

Напомним, в Заполярье приехали 25 представителей ведущих кинокомпаний страны. Среди участников тура - создатели сериала "Чики" и фильмов "Убить Сталина", "Т-34", "Смерш", "Страна медведей". Здесь они намерены найти здесь подходящие места для будущих съемок. Например, режиссер Филипп Абрютин ищет натуру для своего нового фильма о Чукотке, съемки которого стартуют в 2021 году.

- Кино помогает развиваться региону. Чем больше режиссеров едут снимать к нам, тем быстрее будет расти туристическая и транспортная инфраструктура в области - дороги, отели, рестораны, - отметила  руководитель регионального центра развития кинопроизводства Светлана Солдатова.

Справка "РГ"

Пилотный проект "Место съемки - Мурманская область" был запущен в 2018 году. После первого промо-тура в регионе началось производство четырех фильмов. Среди них "Велга" режиссера Анастасии Нечаевой и "Туман" Наталии Гугуевой. Сейчас картины находятся на разных стадиях производства.

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