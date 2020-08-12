Расчленившего аспирантку историка положительно охарактеризовали на работе

Историк Олег Соколов, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, положительно характеризовался на работе. Об этом стало известно из характеристики, которую составил директор института истории СПбГУ Абдулла Даудов.

Характеристика на Олега Соколова была зачитана на прошедшем сегодня заседании в Санкт-Петербургском городском суде в рамках исследования доказательств.

В характеристике Даудов указал, что Олег Соколов пользовался уважением среди студентов, являлся профессионалом высокого уровня и талантливым ректором.

Положительно Даудов охарактеризовал и Анастасию Ещенко. Ее в характеристике назвали вдумчивым и трудолюбивым исследователем, талантливым ученым, воспитанной и уравновешенной.

Соколов работал на кафедре Нового и новейшего времени до 11 ноября 2019 года. После того, как в вузе стало известно о том, что случилось с Анастасией Ещенко, историк был уволен.

Напомним, известного историка Олега Соколова обвиняют в том, что он расстрелял, а затем расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Историк был фактически задержан с поличным, вину признал, случившееся объяснил личными мотивами.

На сегодняшнем заседании также были рассмотрены отзывы на научные работы Олега Соколова и Евгения Понасенкова. Напомним, ранее Олег Соколов утверждал, что был подвергнут травле со стороны Понасенкова и якобы именно это обстоятельство привело к тому, что он убил Ещенко. Сам Понасенков категорически опроверг обвинения в травле.

Суд также исследовал протоколы осмотра квартиры Соколова, данные о состоянии его здоровья.

Следующее заседание по этому резонансному делу состоится 9 сентября.