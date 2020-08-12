Здание, построенное в 1906 году в стиле модерн, богато декорировано. В частности, на фасадах имеются многочисленные барельефы. В 2015 году один из таких барельефов случайно попал в объективы градозащитников: разразился скандал, на месте нимфы с тонкими чертами лица на фасаде оказалась непонятная личина. Ее окрестили "степной бабой".
Поначалу градозащитники, да и рядовые горожане, грешили на реставраторов, которые в 2013 году приводили в порядок фасад. Но проверка показала: современные реставраторы ни при чем: барельеф был изуродован еще в восьмидесятые годы, больше 30 лет туристы и горожане, включая ярых градозащитников, ходили мимо этого дома и не замечали подвоха. А когда цифровая техника с большим увеличением стала общедоступна, барельеф случайно попал в кадр.
Как сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров, в ходе реставрации фасада "степную бабу" превратят обратно в нимфу.
Стоит отметить, что это не один такой случай в городе. На Невском проспекте, на доходном доме Лихачева, есть барельеф, который остряки прозвали "сыном степной бабы", - это изуродованный ангел. И опять та же история: барельеф случайно попал в объектив и стал объектом насмешек.
Сколько таких обезображенных ангелов, нимф, атлантов по городу, никто не знает. Реставрация барельефов проводилась в разные годы, в том числе до революции, в годы НЭПа, массовое восстановление зданий шло и после Великой Отечественной войны. Со всей страны в Ленинград приезжали люди, которые участвовали в восстановлении исторического центра. Также волна реставраций прошла по городу в 70-е и 80-е годы. И если сейчас за каждым шагом реставраторов или чиновников КГИОП следят градозащитники с широкоугольными объективами, то раньше такой техники не было, и практика показывает, что далеко не всегда после реставрации барельефы сохраняли эстетичный внешний вид.
Несколько лет назад обсуждалась возможность тотального визуального обследования зданий исторического центра на предмет таких "ляпов". Но, как сообщили "РГ" в Союзе реставраторов Санкт-Петербурга, подобный мониторинг оказался в принципе невозможен. Дело в том, что одного широкоугольного объектива для обследования недостаточно, необходимо обращаться к архивным документам, изучать вблизи состояние лепнины. Обычно такая работа проводится по отношению к уже конкретному зданию, где, например, намечена реставрация фасадов.
По утверждению экспертов, проанализировать массив данных по всем дореволюционным постройкам города физически невозможно. К тому же в Союзе реставраторов предлагают относиться к барельефам по-философски.
"Когда эти здания строились, никто и представить не мог, что прохожий сможет навести экран смартфона на любую часть дома и в мельчайших деталях разглядеть каждый барельеф или мозаику. Поэтому на некоторых барельефах по авторскому замыслу в принципе грубые черты. И это нормально", - говорят в Союзе реставраторов.