Здание, построенное в 1906 году в стиле модерн, богато декорировано. В частности, на фасадах имеются многочисленные барельефы. В 2015 году один из таких барельефов случайно попал в объективы градозащитников: разразился скандал, на месте нимфы с тонкими чертами лица на фасаде оказалась непонятная личина. Ее окрестили "степной бабой".

Поначалу градозащитники, да и рядовые горожане, грешили на реставраторов, которые в 2013 году приводили в порядок фасад. Но проверка показала: современные реставраторы ни при чем: барельеф был изуродован еще в восьмидесятые годы, больше 30 лет туристы и горожане, включая ярых градозащитников, ходили мимо этого дома и не замечали подвоха. А когда цифровая техника с большим увеличением стала общедоступна, барельеф случайно попал в кадр.

Как сообщил председатель КГИОП Сергей Макаров, в ходе реставрации фасада "степную бабу" превратят обратно в нимфу.

Стоит отметить, что это не один такой случай в городе. На Невском проспекте, на доходном доме Лихачева, есть барельеф, который остряки прозвали "сыном степной бабы", - это изуродованный ангел. И опять та же история: барельеф случайно попал в объектив и стал объектом насмешек.

Сколько таких обезображенных ангелов, нимф, атлантов по городу, никто не знает. Реставрация барельефов проводилась в разные годы, в том числе до революции, в годы НЭПа, массовое восстановление зданий шло и после Великой Отечественной войны. Со всей страны в Ленинград приезжали люди, которые участвовали в восстановлении исторического центра. Также волна реставраций прошла по городу в 70-е и 80-е годы. И если сейчас за каждым шагом реставраторов или чиновников КГИОП следят градозащитники с широкоугольными объективами, то раньше такой техники не было, и практика показывает, что далеко не всегда после реставрации барельефы сохраняли эстетичный внешний вид.

На некоторых барельефах по авторскому замыслу грубые черты. И это нормально, говорят в Союзе реставраторов

Несколько лет назад обсуждалась возможность тотального визуального обследования зданий исторического центра на предмет таких "ляпов". Но, как сообщили "РГ" в Союзе реставраторов Санкт-Петербурга, подобный мониторинг оказался в принципе невозможен. Дело в том, что одного широкоугольного объектива для обследования недостаточно, необходимо обращаться к архивным документам, изучать вблизи состояние лепнины. Обычно такая работа проводится по отношению к уже конкретному зданию, где, например, намечена реставрация фасадов.

По утверждению экспертов, проанализировать массив данных по всем дореволюционным постройкам города физически невозможно. К тому же в Союзе реставраторов предлагают относиться к барельефам по-философски.

"Когда эти здания строились, никто и представить не мог, что прохожий сможет навести экран смартфона на любую часть дома и в мельчайших деталях разглядеть каждый барельеф или мозаику. Поэтому на некоторых барельефах по авторскому замыслу в принципе грубые черты. И это нормально", - говорят в Союзе реставраторов.