Готовы ли вокзалы к массовому отъезду отдыхающих в конце августа

В конце августа для железнодорожных вокзалов наступают очередные "горячие денечки". Студенты и родители со школьниками возвращаются с каникул. Встречным потоком идут отдыхающие, которые предпочитают бархатный сезон. Готовы ли вокзалы к этой нагрузке, разбирались корреспонденты "Российской газеты".

Сочи: загружены, но без очередей

Турпоток. Только один вокзал Адлера принимает 10-11 тысяч пассажиров в сутки, что рекордно для Северо-Кавказской железной дороги, сообщили "РГ" в пресс-службе СКЖД. Загружены и другие вокзалы.

Очереди. Но даже с учетом такого турпотока железнодорожные вокзалы справляются. На вокзале в Центральном районе Сочи днем, например, практически нет очередей. На входе четыре рамки. Иногда скопления людей образуются из-за того, что пассажиры стремятся к ближайшему от входа пункту досмотра.

Скоро в школу! Вокзал достаточно подготовлен к наплыву школьников и детей. Одних только вендинговых аппаратов с напитками и снеками на первом этаже корреспондент "РГ" насчитала 23. Там же несколько киосков с едой и сопутствующими товарами. Кроме того, как мы уже писали, на улице поставили детский городок, оборудованный горками и лесенками.

Пандусы. Вход на территорию вокзала без парапетов и оборудован пандусами для людей с ограниченными физическими возможностями.

Зал ожидания. На втором этаже рядом с платформой есть бесплатный зал ожидания и платный зал повышенной комфортности с мягкими креслами. Стоимость - 150 рублей за первый час, а за каждый последующий плата ниже на 15 рублей. В залах ожидания практически пусто. В кассах пригородных поездов народа меньше, чем за билетами на поезда дальнего следования, но толп нет. Оба зала оборудованы санитарными комнатами, а также контактными санитайзерами при входе. Туалет есть и в общей зоне на первом этаже.

Новинки. "На территории вокзала на улице стало свободнее - у входа убрали ларьки с едой и напитками, поставили больше скамеек и детский городок", - отмечают пассажиры.

Пожелания пассажиров. Лифт на второй этаж вчера не работал. На вокзале есть детская площадка, но она закрыта "по техническим причинам".

Кавказские Минводы: нужен детский уголок

Турпоток. Турпоток средний. Это небольшие по площади вокзалы с набором стандартных услуг - камерами хранения, медпунктами, банкоматами.

Скоро в школу! Особой подготовки к началу школьного сезона не ведется. Каких-то кафе со специальным детским меню нет, игровой комнаты для детей нет.

Пожелания пассажиров. Создать детскую инфраструктуру.

Очереди. Очередей на входе нет, работают три рамки металлоискателя и багажные ленты. Этого достаточно, люди проходят, не задерживаясь. У касс собирается максимум пять-шесть человек.

На железнодорожном вокзале в Кисловодске (город считается главным бальнеологическим курортом Кавминвод) даже в разгар сезона столпотворения нет. Охрана неназойливая, персонал вежливый. Корреспондент "РГ" стал свидетелем, как охранник увлеченно рассказывал туристам, куда можно поехать в Кисловодске отдыхающим, как добраться до достопримечательностей. Претензий со стороны пассажиров на качество обслуживания мы не услышали.

Пандусы. Есть инфраструктура для инвалидов. Имеются пандусы. Организовано несколько мест для инвалидов, где есть кнопки вызовы сотрудников вокзала, которые помогут в сопровождении.

Зал ожидания. Мест в зале ожидания хватает, стоять пассажирам не приходится. Много свободных кресел, есть лавочки на улице, поэтому можно посидеть и на свежем воздухе в ожидании поезда.

Новинки. На вокзале есть туристическое агентство, можно купить билет на автобус и даже съездить на море в соседний Краснодарский край.

Минеральные Воды и Кисловодск связывает электричка (она проходит через Пятигорск и Ессентуки). Это самый комфортный и дешевый способ добраться из одного курортного города в другой. С 1 августа пригородной электропоезд стал ездить резвее. От начала и до конца маршрута можно добраться на 10 минут быстрее. Это стало возможным благодаря корректировке расписания.

Раньше по этому маршруту ходили еще и "Ласточки", из-за пандемии их отменили, хотя они пользовались популярностью и у туристов, и у местных жителей. Теперь они ждут, когда их вернут в расписание. На данный момент вернули электрички в Железноводск. Этот маршрут сейчас считается туристическим - состав проходит по живописным местам Кавминвод.

Анапа: по 20 поездов в сутки

Турпоток. Ежедневно на платформы железнодорожного вокзала Анапы прибывает 15-20 поездов из регионов России с пассажирами, желающими отдохнуть на Черном море. С железнодорожного вокзала Анапы также ежедневно отправляются рейсы на курорты Крыма, а еще он замыкает маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Сибири и Урала. Поэтому турпоток очень большой.

Очереди. Как отмечают сотрудники транспортной полиции Анапы, обстановка на вокзале спокойная, обходится без происшествий. Очередей на входе-выходе нет. Здание оснащено подземным переходом для пассажиров от второй платформы к центральному выходу, где не предусмотрен досмотр, который мог бы отразиться на движении. В кассовом зале размещен терминал для электронной очереди.

Пандусы. На вокзале специальный сотрудник помогает в сопровождении маломобильных пассажиров. Здание также оснащено подъемником и пандусом. Посещение санитарно-гигиенической комнаты для инвалидов бесплатное.

Зал ожидания. Он расположен на втором этаже. Здесь есть телевизоры, кофемашины и даже уголок с экспонатами, посвященный истории вокзала. Мест хватает. В помещении с кассами установлена игровая площадка для малышей, а за ней под купольной крышей зимний сад, разбитый руками коллектива.

Пожелания пассажиров. В соцсетях пассажиры оставляют положительные отзывы о вокзале, отмечая чистоту и порядок в здании. Однако перечисляют и недочеты. К примеру, часть людей жалуются на отсутствие эскалатора на второй этаж, где располагаются зал ожидания и выход на первую платформу (из-за этого приходится тянуть по ступенькам тяжелые сумки и чемоданы). Другие жалуются на нехватку скамеек на перроне, на платную парковку, ограниченное количество продуктовых магазинчиков и кафе.

Симферополь: всего пять процентов

Очереди. На железнодорожном вокзале Симферополя для августовской поры непривычно немноголюдно. Редкие пассажиры листают свои смартфоны в ожидании поезда. Наплыва туристов нет ни в залах, ни на платформе. В билетных кассах два-три человека.

"Это вы пришли, когда пассажиры с прибывающих поездов уже покинули вокзал, а до отправления еще далеко, - говорит начальник вокзала Тамара Преснякова. - Вот посмотрите, когда придет поезд, как у нас будет многолюдно. Отдыхающие уже едут, и их становится все больше". Но и тогда очередей особо нет.

Турпоток. По данным министерства курортов и туризма Крыма, самым популярным видом путешествий в этом сезоне у россиян стал автомобильный транспорт. На машине или автобусом на полуостров прибыли 63 процента отдыхающих.

Еще 32 процента туристов выбрали самолет. К слову, аэропорт Симферополя в августе ежесуточно принимает свыше 100 рейсов 16 авиакомпаний, связывающих Крым с 56 городами страны. Добираться в Крым поездом предпочли только пять процентов туристов. Так что ажиотажа в этом сезоне на железнодорожном вокзале Симферополя вряд ли стоит ожидать даже накануне 1 сентября.

Новое. Сейчас в расписании движения поездов дальнего следования пять городов на материке. Железной дорогой можно доехать до Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Вологды и Кисловодска.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открылось в декабре минувшего года. К этому событию вокзалы полуострова привели в соответствие с требованиями безопасности и основательно отремонтировали. Так что лоск с обновленного здания вокзала Симферополя еще не сошел.

Зал ожидания. Привычный сервис работает исправно. Помимо залов ожидания есть комнаты отдыха, в том числе и специально оборудованная для инвалидов с колясками.

Есть кафе, банкоматы, на прилегающей площади работают торговые павильоны, а на расположенном по соседству рынке можно купить замечательные крымские фрукты и овощи по доступной цене. Пассажиры, с которыми удалось пообщаться, сервисом довольны. "Все удобно, достаточно комфортно, хотел привезти домой крымских персиков, так даже бегать и искать не пришлось, все рядом, - поделился впечатлениями Николай из Ростова. - Есть указатели внутри вокзала и на прилегающей площади, приезжий не заблудится.

Легко найти и санитайзеры для дезинфекции рук. Помимо туалетной комнаты они есть еще в нескольких местах.

Пожелания пассажиров. Пандусы для маломобильных групп населения есть не везде. В подземном выходе на третью и четвертую платформы их нет вовсе, а там, где они сделаны, крутизна такая, что съехать не решится и здоровый человек.

Игровой площадки или комнаты для пассажиров с детьми тоже нет. Впрочем, на это есть объяснение. "У нас еще продолжают действовать ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, - пояснила Тамара Преснякова. - Поэтому создавать скученность детей на ограниченной территории не рекомендуется".

Калининград: 200 пассажиров вместо 700

Турпоток. Для всех жителей страны поездки по железной дороге в самый западный российский регион стали доступны только в начале августа. Но ограничения сохраняются - в поезде могут единовременно проезжать не более 200 пассажиров. Для сравнения, в прошлые годы в летние месяцы один состав перевозил 600-700 человек.

Скоро в школу! В преддверие первого сентября никаких тревог нет. Вообще-то Калининградская область и раньше не сталкивалась с ажиотажем, связанным с возвращением школьников и их родителей с летних каникул. До пандемии из-за географической специфики региона семьи с детьми нередко проводили отпуска в соседних европейских странах, добираясь до места отдыха на автомобилях и автобусах.

Очереди. Поэтому ажиотажа на Южном вокзале Калининграда, принимающем поезда дальнего следования, нет. Это подтверждают и представители Калининградской железной дороги, и путешественники. В залах ожидания достаточно свободных мест. Очереди на входе, даже если они и возникают незадолго до отправления поезда, рассасываются в считанные минуты.

Пандусы. Что касается доступной среды, то Южный вокзал считается одним из самых комфортных для инвалидов объектов в регионе. Здесь есть и подъемники, и пандусы, и специально оборудованные санузлы, и комнаты отдыха, и кассы с пониженными прилавками.