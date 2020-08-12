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12.08.2020 12:20
Рубрика: Происшествия

В Волгограде задержали мужчину, убившего и расчленившего жителя Саратова

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)

Следственные органы выяснили личность подозреваемого в убийстве мужчины, останки которого обнаружили на пустыре в Кировском районе Волгограда, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

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Уголовное дело возбудили 18 июля. Фрагменты тела обнаружили местные жители, которые сообщили о своей находке в полицию. Убитый был жителем Саратова, 1987 года рождения. Ранее его судили за разбой. Четыре года назад родственники обратились в правоохранительные органы с заявлением о его безвестном исчезновении. На протяжении всего этого времени о месте нахождения мужчины известно не было.

Подозреваемым является товарищ убитого - 29-летний житель Ростова-на-Дону. 10 августа его задержали в городе Шахты, где он скрывался.

Как пояснил задержанный, в Волгоград они с приятелем приехали в марте на заработки, сняли жилье, однако не смогли трудоустроиться. В начале июля между друзьями произошла бытовая ссора, в ходе которой злоумышленник сначала избил, а затем пырнул ножом противника. Мужчина расчленил тело товарища, упаковал в полиэтиленовые пакеты и оставил на пустыре недалеко от берега реки Волги, а затем уехал в Ростовскую область.

В отношении фигуранта преступления избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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