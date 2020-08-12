В Югре при пожаре на месторождении пострадали три человека

Появились подробности сегодняшнего происшествия на одном из месторождений Красноленинского свода в Югре. Напомним, здесь случился разлив нефтепродуктов, а затем и пожар.

В нефтегазовой компании, которая является оператором Ем-Ёговского месторождения, "Интерфаксу" сообщили о трех пострадавших сотрудниках предприятия. О тяжести полученных ими травм не сообщаешься, известно лишь, что всех доставили в больницу.

Тушением возгорания на производственной площадке занимаются подразделения разработчика месторождения.

По данным предприятия, населенным пунктам в связи с ЧП ничто не угрожает. Ведется мониторинг экологической обстановки. Создана комиссия для расследования причин инцидента.