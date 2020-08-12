Россотрудничество перейдет к гуманитарному влиянию на другие страны

Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков в своей онлайн-лекции под названием "Россотрудничество на острие гуманитарной работы на внешнем контуре" рассказал, какие задачи стоят перед ведомством. "Мы переходим к гуманитарному влиянию. Это работа с общественным мнением в странах присутствия нашего Агентства. Люди должны быть более дружелюбны к нам", - отметил Примаков.

Социально-гуманитарное направление может стать главным в работе Россотрудничества. По словам главы ведомства, это направление уже продемонстрировало себя в Бейруте после взрыва в порту, от которого погибли 158 человек и пострадали около шести тысяч. Представительство Россотрудничества в Ливане (Российский центр науки и культуры, РЦНК) стало организовывать помощь для местных жителей и координировать сдачу крови добровольцами для больниц.

При этом социально-гуманитарное сотрудничество не исключает культурно-образовательные проекты, подчеркнул Примаков. Но сеть РЦНК, по его словам, "должна быть преобразована, они будут работать по-другому. Они должны работать не по расписанию мероприятий, а в нормальном дружелюбном режиме, как клубы по интересам".

Кроме того, глава ведомства рассказал, что существуют планы сменить название, поскольку слово "Россотрудничество" иностранцам бывает тяжело выговорить.