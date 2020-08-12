СМИ: Задержанные в Беларуси россияне могут вскоре вернуться домой

Около тридцати россиян, которые накануне президентских выборов в Беларуси, были задержаны местными силовиками неподалеку от столицы республики, в ближайшее время могут вернуться в РФ. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

Собеседник агентства не исключил, что передача задержанных может состояться уже на этой неделе. Согласно этим данным, им предстоит авиаперелет на родину.

В российской дипмиссии в Минске также подтвердили, что российская сторона активно добивается возвращения соотечественников, однако возможные сроки, в которые оно может произойти, дипломаты не озвучили.