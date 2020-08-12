Супервездеход "Шаман" превратили в машину скорой помощи

В России представили "вездеход скорой медицинской помощи модели "Шаман-М". Нетрудно догадаться, что новинка базируется на снегоболотоходе "Шаман" с колёсной формулой 8х8.

В скорой-вездеходе, кроме водителя, могут разместиться до четырёх человек медперсонала и два пациента. Отмечается, что "Шаман-М" адаптирован для перевозки больных, так как салон имеет повышенную тепло- и шумоизоляцию.

В составе комплектации заявлены: системы кондиционирования, вентиляции и отопления; общее и специальное освещение салона; сиденья, кресла, скамья-сундук со специальными ремнями безопасности; медицинские шкафы, мебель; акустическое, светосигнальное и другое дополнительное оборудование; медицинская аппаратура, обязательная к наличию в карете скорой помощи в соответствии с приложением №5 приказа № 388н Министерства Здравоохранения РФ.

Вездеходы "Шаман" оснащаются турбированным дизелем Iveco F1C объёмом 3.0 литра и мощностью 146 л.с. (350 Нм), 6-ступенчатой МКП и раздаточной коробкой. На бездорожье автомобиль способен двигаться с минимальной скоростью 2 км/ч, а на дорогах с твёрдым покрытием развивает 70 км/ч. Паспортный расход - 25 литров на 100 км. Для преодоления протяжённых водных преград "Шаман" имеет быстросъёмный гидравлический гребной винт, позволяющий идти со скоростью 7 км/ч.