Трамп оценил переговоры с Россией по ядерному разоружению

Самой большой международной проблемой является ситуация вокруг переговоров Соединенных Штатов и России по ядерному разоружению. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту.

Американский лидер отметил, что Москва хочет заключить соглашение, и две страны сейчас работают над этим вопросом. "Не думаю, что они будут ждать, и это замечательно", - цитирует Трампа ТАСС. Ранее хозяин Белого дома уже заявлял, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с Россией. "Будет здорово, если у нас будет что-то в таком роде", - считает Трамп.

Напомним, в Вене в июле состоялась встреча межведомственных делегаций России и США в рамках двустороннего стратегического диалога по космической безопасности, доктринам и потенциалам, транспарентности и верификации. Ранее, в июне, Москва и Вашингтон обсудили перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении СНВ-3 и поддержания стабильности в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. Москва неоднократно сообщала, что готова продлить СНВ-3 без всяких предварительных условий.