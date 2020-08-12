Трамп: США произведут 600 миллионов доз вакцин от COVID-19

Соединенные Штаты произведут около 600 миллионов доз вакцин от коронавируса, как только эти препараты одобрит Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник на пресс-конференции.

По его словам, достигнута договоренность с американской биотехнологической компанией Moderna по производству и поставкам 100 миллионов доз вакцины-кандидата. Закупку профинансирует федеральное правительство. Хозяин Белого дома напомнил о сотрудничестве властей и с другими компаниями, разрабатывающими вакцины. "После еще может скоро быть 500 миллионов доз, таким образом будет 600 миллионов", - цитирует ТАСС.

Между тем, президент РФ Владимир Путин сообщил 11 августа, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса. Она разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Глава государства подчеркнул, что препарат прошел все необходимые проверки. Массовый выпуск российской вакцины должен начаться в ближайшее время.