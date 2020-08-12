Трамп раскритиковал выбранного Байденом кандидата в вице-президенты

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен выбором сенатора Камалы Харрис в качестве кандидата в вице-президенты от демократов. Об этом американский лидер заявил во время пресс-конференции.

По словам Трампа, ее выступление во время праймериз Демократической партии было слабым, хотя ранее ожидалось, что Харрис выступит хорошо. "У нее было около 2%, потратила много денег. Я был удивлен, что Байден выбрал ее", - цитирует президента РИА Новости.

Хозяин Белого дома также заявил, что ранее Харрис "была очень неуважительна" к Байдену. "Она говорила ужасные вещи о Сонном Джо, и трудно представить, что он ее выбрал", - отметил Трамп.

Напомним, что во вторник наиболее вероятный кандидат на пост президента США Джо Байден выбрал в качестве своего напарника на выборах Камалу Харрис. Сенатор от Калифорнии станет первой темнокожей американкой, баллотирующейся на пост вице-президента от крупной политической партии. Утверждение кандидатур Байдена и Харрис состоится на партийном съезде демократов 17 августа.