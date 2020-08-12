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12.08.2020 08:43
Рубрика: В мире

В Беларуси задержаны организаторы массовых беспорядков

Текст: Марина Алешина

Крупнейшее государственное информагентство Беларуси БЕЛТА сообщает о том, что в республике задержаны лица, занимавшиеся координацией массовых беспорядков. Точнее, пока речь идет об одном человеке.

Части ОМОН и внутренних войск покинули улицы Минска

Имена задержанного гражданина, как и подробности операции, не раскрываются. Известна лишь одна деталь: подозреваемый руководил действиями других участников протестов из номера, который снимал в гостинице "Беларусь". В его непосредственном подчинении находились три человека. ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел Беларуси напоминает, что на фоне беспорядков, охвативших республику после президентских выборов, задержано уже около трех тысяч человек. Десятки пострадали в столкновениях между демонстрантами и силовиками.

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