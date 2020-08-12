В Беларуси задержаны организаторы массовых беспорядков

Крупнейшее государственное информагентство Беларуси БЕЛТА сообщает о том, что в республике задержаны лица, занимавшиеся координацией массовых беспорядков. Точнее, пока речь идет об одном человеке.

Имена задержанного гражданина, как и подробности операции, не раскрываются. Известна лишь одна деталь: подозреваемый руководил действиями других участников протестов из номера, который снимал в гостинице "Беларусь". В его непосредственном подчинении находились три человека. ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел Беларуси напоминает, что на фоне беспорядков, охвативших республику после президентских выборов, задержано уже около трех тысяч человек. Десятки пострадали в столкновениях между демонстрантами и силовиками.