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12.08.2020 17:22
Рубрика: Экономика

В ФАС отреагировали на информацию о росте стоимости авиакеросина

Текст: Евгений Гайва
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит информацию Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) о росте цен на авиакеросин, сообщили в ведомстве. При этом официальные обращения АЭВТ в ведомстве не получили.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах",  - подчеркнули в ведомстве. ФАС инициирует проверку достоверности информации об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста, говорится в сообщении.

Фото: iStock
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Конечная стоимость авиационного керосина в аэропортах состоит из стоимости керосина и сопутствующих услуг, а именно: его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний, пояснили в ФАС. По состоянию на 10 августа 2020 года оптовая (биржевая) цена на авиакеросин на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года, указали в ведомстве. По данным постоянно проводимого ФАС России мониторинга, у авиакомпаний отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в ааэропортах.

Ранее АЭВТ направила письмо в Минтранс с просьбой разобраться в ситуации с ростом цен на авиакеросин. Например, в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) стоимость топлива на август выросла на 62% по сравнению с июлем этого года.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство ФАС

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