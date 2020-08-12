В ФАС отреагировали на информацию о росте стоимости авиакеросина

"Эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах", - подчеркнули в ведомстве. ФАС инициирует проверку достоверности информации об изменении цен, а в случае ее подтверждения установит причины такого роста, говорится в сообщении.

Конечная стоимость авиационного керосина в аэропортах состоит из стоимости керосина и сопутствующих услуг, а именно: его перевозки, хранения, перевалки и услуг аэропортов или топливно-заправочных компаний, пояснили в ФАС. По состоянию на 10 августа 2020 года оптовая (биржевая) цена на авиакеросин на 30% ниже цены, зафиксированной на аналогичную дату прошлого года, указали в ведомстве. По данным постоянно проводимого ФАС России мониторинга, у авиакомпаний отсутствуют сложности в обеспечении авиакеросином в ааэропортах.

Ранее АЭВТ направила письмо в Минтранс с просьбой разобраться в ситуации с ростом цен на авиакеросин. Например, в аэропорту Кольцово (Екатеринбург) стоимость топлива на август выросла на 62% по сравнению с июлем этого года.