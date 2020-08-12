В Минске заработали мобильный интернет и соцсети

В столице Беларуси вновь заработал мобильный интернет, который был отключен с девятого августа, после президентских выборов, когда в республике начались массовые беспорядки.

Как передает ТАСС, разблокированы мобильные приложения. О том, что в Минске вновь заработал интернет, жители белорусской столицы узнали в среду примерно в половину седьмого утра. Именно тогда на их мобильные посыпались сообщения, которые ранее не были доставлены.

Минчане могут теперь снова войти в социальные сети и мессенджеры, включая Facebook, WhatsApp и Telegram. Заработали новостные сайты, ранее заблокированые. В эти часы обстановка в городе спокойная, беспорядков и столкновений не наблюдается. Ранее "РГ" писала о том, что ОМОН и внутренние войска покинули центр Минска.