В Монголии умер еще один зараженный бубонной чумой

В Монголии отмечен еще один случай смерти от бубонной чумы. Об этом сообщает информагентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Речь идет о неком жителе западной провинции Ховд, который скончался в ночь на вторник. Мужчине, чье имя и род занятий не раскрываются, было сорок два года. Эпидрасследование установило, что накануне он приобрел на местном рынке "две тушки сурков". До этого в другой монгольской провинции, Говь-Алтай, чума унесла жизнь пятнадцатилетнего юноши - известно, что он также употреблял в пищу мясо полевого грызуна в компании приятелей.

Случаи заражения были выявлены на монгольской границе с Россией, а также в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.