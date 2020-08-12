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12.08.2020 07:27
Рубрика: В мире

В Новой Зеландии из-за коронавируса не стали распускать парламент

Текст: Максим Макарычев

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила в среду, что отложит роспуск парламента "по крайней мере, на несколько дней" из-за вспышки коронавируса в стране. Ардерн отметила, что не может пойти на такой шаг из-за необходимости согласования стратегических решений с членами парламента.

Фото: Facebook
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В среду Новая Зеландия снова погрузилась в карантин. Обнаружение четырех инфицированных в Окленде побудило премьер-министра оперативно восстановить жесткие ограничения в этом городе и ввести запрет на поездки по всей стране. Что любопытно, за 102 предыдущих дня на острове не было зафиксировано ни одного случая COVID-19, а заболевшая семья не выезжала за границу.

Сейчас все предприятия в Окленде, включая рестораны и бары, снова закрыты, а жители могут выходить из дома только в крайнем случае, например, за продуктами. Остальная часть Новой Зеландии перешла на ограничения второго уровня: предприятия могут оставаться открытыми до тех пор, пока они соблюдают правила, включая социальное дистанцирование и соблюдение норм гигиены.

Кроме того, власти распорядились закрыть все дома престарелых в стране, заявила Джасинда Ардерн. Она пояснила, что все учреждения по уходу за престарелыми будут закрыты для всех лиц, кроме персонала. По словам генерального директора министерства здравоохранения Новой Зеландии Эшли Блумфилд, медики подготовились к тестированию десятков тысяч граждан в ближайшие дни, чтобы власти могли увидеть, есть ли еще инфицированные в стране.

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