В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения приветствует все достижения в области исследований и разработок вакцины против COVID-19. И на глобальном уровне ВОЗ участвует в направлении и ускорении усилий в области научных исследований и разработок с января 2020 года. Об этом "Российской газете" сообщили в российском представительстве ВОЗ.

Организация осведомлена о том, что вакцина от COVID-19 зарегистрирована в государственном реестре лекарственных средств Российской Федерации, как было объявлено 11 августа. В ВОЗ надеются получить возможность изучить детали испытаний вакцины. Для этого организация поддерживает контакты с российскими учеными и органами власти.

Технические эксперты ВОЗ отмечают, что исследование вакцин должно проводиться в соответствии с установленными процедурами на каждом этапе разработки. Это гарантия того, что противовирусный препарат в итоге будет безопасен и эффективен. "Любая безопасная и эффективная пандемическая вакцина станет глобальным общественным благом, и ВОЗ призывает к быстрому, справедливому и равноправному доступу к любым таким вакцинам во всем мире", - подчеркивают в организации.

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, первые партии вакцины против COVID-19 выпустят в течение двух недель.

Производство вакцины, по словам главы ведомства, будет ориентировано в первую очередь на внутренний рынок.

Вакцинация будет носить добровольный характер. Детей и пожилых на первых порах прививать не будут.