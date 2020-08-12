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12.08.2020 11:00
Рубрика: Видео

Видео: китаянка запуталась в развязке и парализовала движение на шоссе

Текст: Вадим Давыденко

Дорожная инфраструктура КНР - многополосные шоссе и многоуровневые развязки, мосты, переезды и экодуки (пешеходные переходы для животных) - развивается настолько быстро, что через какие-то 15-20 лет станет таким же грандиозным памятником трудолюбия жителей Поднебесной, как и знаменитая Великая китайская стена. А ночами, по прогнозам футурологов, хорошо освещенные дорожные развязки вокруг крупнейших мегаполисов республики будут хорошо видны из космоса.

Фото: https://www.vecernji.hr/
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Это когда еще будет, но уже сейчас въезд-выезд в средний по меркам Китая город - испытание на внимательность даже для опытного водителя, что уж говорить о "чайниках" со стажем в 3-6 месяцев? Героиня этого ролика, не очень уверенная в себе владелица синего Chevrolet, явно запуталась в указателях на многоуровневой развязке и в какой-то момент свернула на встречную полосу.

Ну а дальше все пошло, как в страшном сне любого начинающего водителя - десятки ревущих и гудящих машин, и все навстречу, навстречу. Какое-то время наша героиня пыталась избежать столкновения, перестраиваясь из полосы в полосу, но едущих на нее лоб в лоб машин почему-то становилось все больше.

"Это какая-то неправильная дорога", заподозрила наша героиня и попыталась развернуться, чтобы съехать на другую, более правильную, но не тут-то было. Даже нормально развернуться ей не дали: какой-то грубиян на зеленом самосвале смял ей капот и уехал, не извинившись.

Чем закончилась история - неизвестно. На последних секундах ролика мы видим силуэт печальной героини у ее помятой машины. Ей, если она все же выберет судьбу автомобилиста, а не пешехода, еще многое предстоит понять и принять.

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#видео #авто