Во время беспорядков в Минске госпитализирован 51 человек

Более пятидесяти человек попали в больницы после беспорядков в Минске минувшей ночью. Всем оказана медицинская помощь. Об этом сообщает белорусское информагентство БЕЛТА со ссылкой на официальное заявление министерства здравоохранения республики.

Речь идет о 51 пациенте. Несколько человек были прооперированы, угрозы их жизни нет. Медики, главным образом, констатируют ушибы и травмы конечностей, грудной клетки. Ранее агентство сообщало о водителе автобуса, который серьезно пострадал возле станции минского метро "Пушкинская". Из-за перекрытого движения ему пришлось остановиться и высадить пассажиров. Автобус не смог продолжить маршрут, и мужчина сам невольно оказался в гуще событий. Он был ранен и попал в отделение нейрохиругии. Состояние минчанина сейчас стабильное, но ему предстоит долгая реабилитация.