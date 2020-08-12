Врач напомнил о несовместимости вакцинации и алкоголя

В день вакцинации от коронавирусной инфекции нельзя употреблять алкогольные напитки. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Он напомнил, что любое лекарственное средство, в том числе и вакцина, не совместимы с алкоголем. "Прежде всего, это токсическое действие, ослабление не только иммунитета, но и действия вакцины", - цитирует РИА Новости нарколога.

Напомним, во вторник было получено регистрационное удостоверение на первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции. Вакцина разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Массовое производство российского препарата планируется запустить к концу 2020 года.