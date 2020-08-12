Kia показала обновленный Stinger

Kia объявила о выпуске модернизированного лифтбека Stinger. Однако это только первая часть презентации, посвященная изменениям в во внешнем облике машины как снаружи, так и в интерьере, об изменениях в механике будет сообщено позднее.

Итак, у Stinger новая головная оптика: обтекатель фар теперь тонирован, за ним рефлекторные излучатели, полностью на светодиодах, боковой светоотражатель сменил цвет с оранжевого на белый.

Декоративный прежде мост, соединяющий два задних фонаря, также стал светоизлучающей поверхностью габаритных сигналов. Форменную эмблему Kia под ним сменил логотип Stinger. Имитация диффузора в заднем бампере стала более выразительной, патрубки выпускной системы больше в окружности. Автомобиль примерил новые диски из алюминиевого сплава с 10-спицами, диаметром 18 и 19 дюймов.

Фото: Пресс-служба Kia.

Stinger часто критиковали за ношение символики Kia, марки хоть и всемирно признанной, но недостаточно премиальной для поклонников машин подобного типа.

В компании вняли критике, и новый Stinger несет собственные эмблемы.

К недостаткам Stinger причисляли также излишне простую отделку интерьера и несовременные интерфейсы. Верхняя половина передней консоли теперь полностью обтянута кожей с контрастными строчками, в декоре применен настоящий алюминий и углепластик.

Аналоговые приборы заменил ЖК-дисплей диагональю 7 дюймов. А дисплей мультимедиа стал больше (10 дюймов, вместо 8 прежде). Площадь зеркала увеличена за счет полного отсутствия рамок. Салон оборудован системой подсветки с 64 цветами оптического спектра.

Фото: Пресс-служба Kia.

С обновлением для Stinger будет предложен пакет опций Dark Package, это черные глянцевые выхлопные патрубки, рамка диффузора и логотип Stinger на двери багажника. В Северной Америке будет предложен пакет Black Package: 19-дюймовые колеса, корпуса боковых зеркал и декоративный воздухоотводы на крыльях - с темным матовым покрытием.

В продажу обновленный Stinger начнет поступать уже с этого квартала, на первых порах в Корее, следом в остальном мире.