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Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

Новости
    12.08.2020, 16:46
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Мрачная сказка Ренты Литвиновой "Северный ветер" получила трейлер с богатой картинкой, достаточно подробно вводящий зрителя в курс предстоящего.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер триллера Доминика Молля "Магия зверя"

"Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…" - пояснено текстовой частью к ролику, размещенному на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Литвинова - режиссер, сценарист, сопродюсер и исполнитель одной из главных ролей. Композитор - Земфира, естественно. Оператор - Олег Лукичёв, снимавший "Мысленного волка", "Юрьев день", "Зеленый театр в Земфире", "Марс" и Garpastum.

В других ролях: Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов.

В прокате - с 26 ноября.

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