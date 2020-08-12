Вышел трейлер готического фэнтези Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

Мрачная сказка Ренты Литвиновой "Северный ветер" получила трейлер с богатой картинкой, достаточно подробно вводящий зрителя в курс предстоящего.

"Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви. Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…" - пояснено текстовой частью к ролику, размещенному на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Литвинова - режиссер, сценарист, сопродюсер и исполнитель одной из главных ролей. Композитор - Земфира, естественно. Оператор - Олег Лукичёв, снимавший "Мысленного волка", "Юрьев день", "Зеленый театр в Земфире", "Марс" и Garpastum.

В других ролях: Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина, Светлана Ходченкова, Татьяна Пилецкая, Никита Кукушкин, Ульяна Добровская, Максим Суханов.

В прокате - с 26 ноября.