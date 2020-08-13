Академик Гинцбург ответил на критику российской вакцины за рубежом

Негативные высказывания по поводу российской вакцины от COVID-19, идущие из-за рубежа, связаны с конкурентной борьбой, считает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России академик Александр Гинцбург.

"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, ну какую вы реакцию хотите увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Это как палка, которую засовывают в муравейник", - сказал ученый в эфире "России 24".

Накануне Александр Гинцбург рассказал, что вакцина от COVID-19 создана на хорошо изученной и проверенной технологической платформе. По тому же принципу ранее российские ученые разработали вакцину против лихорадки Эбола, а также вируса MERS, вызывающего тяжелое заболевание - так называемый ближневосточный синдром. Лихорадкой Эбола заражаются в Африке - и российскую вакцину, после одобрения ВОЗ, наша страна поставляет в африканские страны. За все годы ее использования ни у кого не возникало сомнений в эффективности и безопасности вакцины, созданной в России. "Глава ВОЗ, тогда организацию возглавляла Маргарет Чен, не раз очень высоко отзывалась о российской вакцине против вируса лихорадки Эбола", - напомнил Гинцбург.

Ученый также подчеркнул, что регистрация вакцины прошла с соблюдением всех норм российского законодательства, и у него нет никаких сомнений в ее эффективности и безопасности.

Россия предлагает новую вакцину всему миру. Проработку экспортной составляющей занимается Российский фонд прямых инвестиций. Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, интерес к вакцине проявили более 20 стран, а пять государств, в том числе, Бразилия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Филиппины, заинтересованы в трансфере российской технологии - они хотят наладить выпуск нашей вакцины на своих фармпредприятиях.

В мире, по данным ВОЗ, идет работа над 160 кандидатными вакцинами против коронавируса - этим занимаются практически все страны с развитой фармпромышленностью. В том числе, и те, со стороны которых сегодня звучат негативные высказывания по поводу российской разработки. Цена вопроса, по разным оценкам, 75-100 млрд долларов. Такова мировая ежегодная потребность в вакцине против COVID-19 в денежном выражении.