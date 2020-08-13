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13.08.2020 14:04
Рубрика: Легковые авто

Американке выдали права с фотографией стула

Текст: Григорий Гомельчук
Фото: www.facebook.com/jadeisjaded Фото: www.facebook.com/jadeisjaded
Фото: www.facebook.com/jadeisjaded

Американка Джейд Кристин Додд решила поменять водительские права через интернет, и была ошеломлена, когда открыла пришедший по почте конверт.

Фото: iStock
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Вместо ее фото на удостоверении красовалось изображение стула! Как выяснилось, несколько лет назад сотрудник автотранспортной инспекции случайно сфотографировал пустой стул, и по невнимательности сохранил изображение в папке Джейд Додд. В процессе печати и отправки удостоверения никто не заметил ошибку - видимо, эти процессы автоматизированы.

Сообщается, что автотранспортная инспекция уже извинилась перед женщиной, и выдала ей права с нормальным фото. Ну а стул, благодаря посту Джейд в Facebook, стал героем новостей и мемов.

Пользователи Сети дали волю фантазии, представляя различные ситуации: стул управляет автомобилем, стул покупает в магазине пиво, стул выдвигается в президенты США.