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13.08.2020 14:17
Рубрика: В мире

Белорусских радикалов готовили украинские националисты

Текст: Андрей Васильев

Основатель запрещенной в РФ группировки "Правый сектор" Дмитрий Ярош заявил о том, что украинские националисты в течение нескольких десятилетий инструктировали и подготавливали белорусских радикалов. В своем Facebook Ярош признался, что имеет тесные связи с соседней республикой и подтвердил факт того, что белорусские наемники воевали в составе собственного карательного подразделения в Донбассе, принимавшего участие в убийствах мирного населения.

СК Беларуси заявил о скоординированности массовых беспорядков

Бывший глава подразделения украинских правых радикалов сообщил, что еще в 2000 году по заданию руководства националистической группировки ОУН (запрещена в РФ - прим. ред.) работал в Беларуси по оказанию помощи белорусским националистам в развитии их структур. Ярош заявил, что лично организовал для белорусских радикалов десятки учений на Украине, а также оказывал многочисленные консультации участникам антиправительственных акций, направленных на смену государственного режима в Беларуси. Многие из участников тех событий, по его словам, в настоящее время принимают участие в беспорядках в Минске и ряде других белорусских городов, которые он открыто назвал "восстанием".

Ранее издание "ПолитНавигатор" сообщило со ссылкой на бывшего боевика карательного батальона "Азов" (группировка запрещена в РФ - прим. ред.) Мосийчука, что украинские нацисты сумели пробраться через белорусскую границу для поддержки антиправительственных акций.

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